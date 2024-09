Almanaque comercial: o "avô" do Google

Os almanaques comerciais podem ser considerados os "pais" das listas telefônicas e os "avôs" do Google. Em outros tempos, os grandes volumes ofereciam as listas de prestadores de serviços, lojas e indústrias das principais cidades brasileiras. Um lojista do Rio de Janeiro poderia, por exemplo, buscar fornecedores do Rio Grande do Sul com facilidade. Uma indústria gaúcha conseguia localizar potenciais revendedores para seus produtos.