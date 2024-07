A passagem do Graf Zeppelin pelo Rio Grande do Sul foi um grande acontecimento. Fabricado na Alemanha, o gigante "charuto voador" tinha 236 metros de comprimento. Em 29 de junho de 1934, moradores de Porto Alegre esperaram com muita expectativa o sobrevoo do dirigível, que fazia viagens transportando passageiros, mercadorias e correspondências entre Europa e América.