Por 17 anos, os alunos de Medicina da Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) protestaram de forma irreverente nas formaturas. Durante o regime militar, em 1974, os formandos estavam descontentes com a precarização das condições do ensino, principalmente devido à reforma universitária. Em tempo de restrições à liberdade de expressão, a turma decidiu mexer no rito da cerimônia.