Di Paolo: a história da rede de restaurantes fundada por garçom 

Com sorriso largo, o empresário Paulo Geremia conta a trajetória do Di Paolo Galeto. A primeira unidade da rede abriu as portas em 1º de março de 1994, poucos meses antes do Plano Real e do tetra do Brasil na Copa do Mundo. O restaurante foi a realização de um sonho, consolidado pela experiência do fundador desde a infância na colônia, nos tempos de garçom e na sociedade em uma churrascaria.