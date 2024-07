Em meio aos espaços de lazer e esporte da Sogipa, em Porto Alegre, os visitantes se surpreendem com uma pequena casa. As pinturas nas paredes remetem à vida no passado. Os textos em dialeto bávaro reproduzem ditos populares. A Casa Jubiläumsheim, mais conhecida como Casa Bávara, parece ter saído de um conto germânico.