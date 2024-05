O Rio dos Sinos, que levou colonos europeus a São Leopoldo, invadiu o museu que preserva o maior acervo da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Entre os dias 4 e 5 de maio, a água tomou o térreo do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, na Avenida Dom João Becker. A instituição fica a poucos metros do ponto de desembarque dos primeiros imigrantes em 1824.