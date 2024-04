O caso Kliemann é um dos mais rumorosos da história da crônica policial do Rio Grande do Sul. Uma mulher da alta sociedade assassinada em mansão de Porto Alegre, um deputado estadual morto com tiro em estúdio de rádio, dezenas de suspeitos e o desaparecimento do inquérito. Uma soma de elementos que despertam a curiosidade dos gaúchos desde a década de 1960.