Depois de 14 anos sem as cavalhadas, a tradição é retomada em Santo Antônio da Patrulha. A encenação de lutas entre mouros e cristãos ocorrerá no próximo domingo (17), no parque do Sindicado Rural. Desde 2023, por lei, a celebração trazida por colonizadores luso-açorianos faz parte do patrimônio cultural do município no Litoral Norte.