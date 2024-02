O moinho de vento do Parcão é símbolo do bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Construído junto ao lago, virou ponto para fotos dos visitantes. A obra remete à origem daquela região da cidade. A estrutura, que não produz farinha, foi construída em 1982, dez anos após a inauguração do Parque Moinhos de Vento.