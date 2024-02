A Revista do Globo apresentou em duas páginas as fotos da Festa da Uva de Caxias do Sul em 1932. Os pavilhões montados na Praça Dante Alighieri, no centro da cidade, receberam visitantes das colônias italianas e outras cidades do Estado. A Viação Férrea do Rio Grande do Sul ofereceu descontos nas viagens rumo a "Pérola das Colônias".