No alto do Edifício União, a Rádio Gaúcha levou ao ar grandes sucessos de audiência. Os estúdios e o famoso auditório foram inaugurados no final de 1950, no novíssimo prédio do centro de Porto Alegre. Confortavelmente sentados, os ouvintes podiam ver de perto os ídolos da radionovela e do radioteatro, além de acompanhar os programas de humor e música.