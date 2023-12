O que menos fazemos hoje no telefone celular é telefonar. O smartphone é ferramenta de trabalho e passatempo. Nos aplicativos de redes sociais e comunicação, compartilhamos bons e maus momentos em textos, áudios e vídeos. A revolução de colocar o mundo na palma da mão é recente, um fragmento na história da humanidade. Você lembra quando comprou ou ganhou o primeiro telefone móvel? Em dezembro de 1992, os primeiros começaram a ser vendidos no Rio Grande Sul, mas a popularização veio apenas na virada do século.