Os porto-alegrenses acordaram com a notícia de um acordo de paz em 14 de dezembro de 1923. Sem rádio, televisão ou sites de notícias, os jornais foram responsáveis por propagar a informação sobre o fim do conflito entre os grupos liderados pelo presidente do Rio Grande do Sul, Antônio Augusto Borges de Medeiros, e por Joaquim Francisco de Assis Brasil, principal nome da oposição. A ata de pacificação foi assinada no início da madrugada em Pedras Altas, no Sul do Estado.