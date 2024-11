Quem se importa?

Vinte dias se passaram desde que o coração de Patrícia Rosa dos Santos, 41 anos, parou de bater. “O coração mais bondoso do mundo”, descreveu a irmã da vítima à repórter da Rádio Gaúcha Lisielle Zanchetin, um dia após a polícia prender o marido dela, em 30 de outubro. A investigação aponta André Lorscheitter, 48 anos, como autor do crime. Médico, ele teria usado medicamentos de uso restrito para tirar a vida da esposa, com o filho, de dois anos, presente em casa.