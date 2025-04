Paixão de Cristo: quem são os atores voluntários que participam das encenações na Serra gaúcha

César Campeol interpreta Jesus Cristo na encenação de Páscoa há 25 anos, em Carlos Barbosa. Nino Bellini / Divulgação

Para além dos coelhos e do chocolate as celebrações que promovem conexão espiritual têm reconquistado seu espaço no período da Páscoa. As encenações retratando a história de Jesus Cristo, tradicionais nas comunidades da região, ocorrem, principalmente, na Sexta-Feira Santa.

Ano a ano, os espetáculos organizados e protagonizados por voluntários têm atraído multidões que se emocionam, seja pela narrativa de fé, ou ainda pela sensibilidade artística dos atores amadores, que se dedicam a representar os principais personagens da história que conta os últimos dias de Cristo e sua vitória sobre a morte.

Comumente realizadas na área central dos municípios, próximas de igrejas, as encenações acabam sendo também uma opção cultural para reunir as famílias durante o feriado de Páscoa. Os espetáculos que encantam os espectadores e os fiéis costumam ser realizados a muitas mãos, todas voluntárias.

Entre os envolvidos, estão pessoas conhecidas da comunidade, que vem sendo reconhecidas pela sua entrega ao longo dos anos de atuação. Leia a seguir, a história de quatro cidadãos serranos que se descobriram atores por meio dessas encenações e há anos integram os elencos que representam a Paixão de Cristo.

Vocação para interpretar Jesus

Giovani Mattiello, intérprete mais longevo de Jesus, em Garibaldi. Michele Geremia / Divulgação

Quando tinha sete anos, Giovani Mattiello assistiu ao tio interpretar Jesus durante uma encenação em Garibaldi. A admiração, naquele momento, se tornou inspiração para a participação dele, que se tornou o intérprete mais longevo de Cristo nas representações da cidade — foram 12 anos vivendo o filho de Deus.

— A primeira vez que interpretei Jesus tinha 18 anos. Aconteceu por acaso. A pessoa que iria fazer o papel desistiu um mês antes da encenação. Os organizadores precisavam de alguém que conhecia as cenas. Então, acabei assumindo o papel — conta.

Nos anos que seguiram o convite foi renovado. Por isso, Mattiello passou a adaptar o visual ao personagem, deixando barba e cabelo longos. Paralelo à isso, começou a estudar teologia.

— Sempre foi uma preparação mais espiritual do que técnica. Na encenação não pode ter vaidade, não pode ter nenhum sentimento meu. Tanto que, quando eu encenava, olhava para o céu em busca de Deus. Tentava me colocar ali como se, de fato, eu fosse Jesus — explica.

Há cerca de três anos Mattiello encerrou seu ciclo como Jesus. Contudo, segue na organização da encenação de Garibaldi. Ao todo, são 25 anos dedicados ao trabalho voluntário para realizar o espetáculo que une comunhão da fé com emoção.

Escolhido para encenar

“Eu tento seguir o que ele ensinou”, reflete César Campeol, que interpreta Jesus Cristo nas encenações em Carlos Barbosa. Nino Bellini / Divulgação

Na juventude, César Campeol era um típico roqueiro: cabelo longo e barba comprida, trajado em roupas pretas. A transposição para o personagem bíblico aconteceu a pedido de uma catequista, moradora da mesma comunidade, no interior de Carlos Barbosa.

— Ela me convidou para fazer uma participação em uma celebração local. Fui lá receber as crianças. Depois disso me indicaram para interpretar Jesus na encenação da cidade — relembra.

O ano era 2000 e, desde então, Campeol tem sido o Jesus que percorre os três quilômetros entre a Igreja Matriz, no centro do município, até o Morro Calvário, onde a encenação termina.

Conforme revela Campeol, já são 25 anos interpretando o personagem na data mais importante da fé cristã.

— É uma responsabilidade dentro e fora da encenação, porque para viver Jesus é preciso cuidar das atitudes, precisa se manter na linha. Eu tento seguir o que ele ensinou, ir por esse caminho. Sempre que termina dá uma sensação de paz, alívio — revela.

Mesmo depois de tantos anos, Campeol admite ficar nervosismo antes de entrar em cena e possivelmente irá o acompanhar neste ano, que deve ser o último dele como Jesus.

O papel mais desafiador

Luciano Rubini (esq.) interpreta um dos soldados na encenação há 24 anos. Tiago Photo / Divulgação

A predileção por atividades comunitárias foi o que levou Luciano Rubini a se envolver com a encenação de Páscoa, em Flores da Cunha. Há 24 anos ele representa um dos soldados que açoita Jesus, papel que, segundo ele, exige concentração máxima.

— Quando me mudei para a cidade fui convidado para participar da apresentação e eu gostei. Depois, o convite foi feito de novo e de novo. Me adaptei para interpretar e estamos aí, há 24 anos, sem previsão de quando parar — conta.

Segundo Rubini, a cena é feita com um chicote verdadeiro. Além do cuidado redobrado para não ferir o ator que interpreta Jesus, ele conta que evita manter contato visual com o público, justamente para não se emocionar.

— Quando estou ali, tento não colocar sentimento, até porque quando assisto algum filme com esse tema, sempre choro nessa hora. Então, o jeito é focar e deixar os sentimentos de lado para conseguir fazer uma apresentação o mais real possível — salienta Rubini.

Os ensaios para a apresentação desse ano começaram ainda em março e a promessa de Rubini é uma encenação marcada pela emoção e autenticidade.

A emoção de ser a mãe de Jesus

Há nove anos Edinete Luchi interpreta Maria na encenação de São Marcos. Arquivo pessoal / Divulgação

Interpretar Maria tem sido uma das maiores honras de Edinete Luchi. A moradora de São Marcos conta que desde a primeira edição da encenação da Paixão de Cristo, em 2017, foi escolhida para viver o papel, o qual desempenha com carinho especial.

— Todo o grupo precisou estudar muito para entender como funcionava a apresentação. Já são nove anos nesse papel e sempre é emocionante ser a mãe de todas as mães — conta.

Nesse período, Edinete se tornou uma personalidade popular na cidade, reconhecida justamente por interpretar a mãe de Jesus. Para ela, a experiência se reflete diretamente na fé e na relação com os filhos.

— Quem é mãe conhece o sentimento da Maria durante a encenação. Então, eu acabo me colocando no lugar dela. Reviver ano a ano aquele momento da vida de Jesus e de Maria, entender o sofrimento e celebrar a vida é muito gratificante — reconhece Edinete.

O significado da Páscoa

Segundo a tradição, a Páscoa é considerada a celebração mais importante, porque a ressurreição de Jesus é o evento central da fé cristã.

Curiosidades:

Além do tio, primos de Giovani Mattiello também interpretaram Jesus na encenação de Garibaldi. Os familiares assumiram o papel quando Mattiello foi eleito vereador.

na encenação de Garibaldi. Os familiares assumiram o papel quando Mattiello foi eleito vereador. No ano em que completou 33 anos, César Campeol vivenciou um momento curioso durante a encenação. Depois de três horas de espetáculo uma chuva torrencial caiu sobre Carlos Barbosa . O timing foi perfeito com o encerramento da encenação.

durante a encenação. Depois de três horas de espetáculo . O timing foi perfeito com o encerramento da encenação. Luciano Rubini quase foi agredido por uma mulher, emocionada com a cena de flagelo de Jesus , em Flores da Cunha.

por uma mulher, , em Flores da Cunha. No momento em que Jesus foi erguido na cruz, o som de um trovão assustou a plateia, em São Marcos, na encenação do ano passado.

Programe-se

Confira onde ocorrem as encenações pela Serra gaúcha. Todas os espetáculos ocorrem na Sexta-Feira Santa.

Antônio Prado:

18h - encenação nas Escadarias da Fé

Bento Gonçalves:

19h - encenação no Morro da Cruz do bairro Salgado

- encenação no Morro da Cruz do bairro Salgado 19h - encenação no Morro da Antena, no Vale dos Vinhedos

Canela:

20h30min - encenação no interior da Catedral de Pedra

Carlos Barbosa:

15h - encenação em frente à Igreja Matriz até o Morro do Calvário

Caxias do Sul:

9h - encenação nos Pavilhões da Festa da Uva, no monumento Jesus Terceiro Milênio

Flores da Cunha:

18h - encenação nos Pavilhões do Parque da Vindima Eloy Kunz

Garibaldi:

16h30min - encenação em frente à Igreja Matriz até a Ermida Nossa Senhora de Fátima

Gramado:

20h - Procissão dos Passos na rua Borges de Medeiros, no Centro, com oito carro alegóricos encenando os últimos passos de Jesus

Nova Prata:

15h - encenação em frente à Igreja Matriz

São Marcos: