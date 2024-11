Eu me lembro como se fosse hoje daquele Grêmio x Corinthians, em julho, pelo Campeonato Brasileiro. Estávamos em casa, assistindo à partida, válida pela 19ª rodada. Gabriel brincava no chão com seu séquito de fiéis brinquedos espalhados pelo tapete quando, com um minuto de jogo, Soteldo avança em direção à linha de fundo, cruza a bola para a área e Rodrigo Ely sobe mais alto do que todo mundo. Placar aberto. Grêmio 1 a 0.