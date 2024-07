O Grêmio empatou em 2 a 2 com o Corinthians na noite desta quinta-feira (25), no Itaquerão, em São Paulo. O jogo da 19ª rodada do Brasileirão foi marcado pelo clima tenso com a arbitragem, principalmente por conta do pênalti assinalado a favor do Corinthians no primeiro tempo. O lance resultou no primeiro gol do time paulista.