Deus me livre de presenciar mais uma família chorando a morte de quem só queria se separar e construir uma nova vida. Das 87 mulheres vítimas de feminicídio no RS no último ano, 75% foram assassinadas dentro de casa. E em mais de 80% dos casos, o autor do crime era o atual ou ex-companheiro. Em sete desses casos, o assassinato foi praticado na presença de crianças ou adolescentes. Em três episódios, os agressores também mataram os novos companheiros das mulheres. (ZH, fevereiro de 2024)