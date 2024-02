Desde 7 de outubro de 2023, quando o Hamas promoveu um atentado terrorista em Israel e o país vem reagindo com ofensivas militares, a discussão sobre o conflito ganhou ainda mais destaque. O debate envolve conceitos complexos e que, muitas vezes, são utilizados sem o significado completo. Em um contexto de redes sociais, é fundamental entender as camadas do assunto. Para simplificar o tema, recebi o Rodrigo Lopes, colunista em GZH e enviado especial do Grupo RBS ao Oriente Médio, no Descomplica, Kelly desta semana.