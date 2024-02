Os termos ligados à guerra entre Israel e Hamas são tema do episódio especial, em vídeo, do podcast "Descomplica, Kelly!". O ataque do grupo terrorista em 7 de outubro de 2023 trouxe à tona inúmeros conceitos da complexa disputa que se arrasta por décadas. Para explicar a origem e o significado destas palavras, Kelly Matos recebe Rodrigo Lopes, jornalista e enviado especial do Grupo RBS ao Oriente Médio.