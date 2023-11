A jornada que permitiu a aprovação do projeto de lei que torna o Dia da Consciência Negra feriado nacional contou com o trabalho crucial de dois parlamentares gaúchos: a deputada Reginete Bispo (PT) e o senador Paulo Paim (PT). Ambos foram responsáveis pela relatoria da matéria. Ela na Câmara, ele no Senado.