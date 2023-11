O Gigantinho com público em delírio é uma das memórias que o vocalista Paulo Ricardo guarda de Porto Alegre. Em outubro de 1985, o RPM subiu ao palco para participar do Atlântida Rock Sul e incluiu no setlist a canção London London, de Caetano Veloso, que rapidamente se tornou uma das mais pedidas nas rádios do país mesmo antes de ter sido gravada pelo trio.