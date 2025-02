Aniversário de 80 anos de Elis Regina terá programação digna da maior cantora do RS e do Brasil

Se estivesse viva, Elis Regina, a maior cantora que este Rio Grande viu nascer, completaria 80 anos no próximo dia 17. Para marcar a data, a Casa de Cultura Mario Quintana, o Instituto Estadual de Música e a Cinemateca Paulo Amorim terão uma programação especialíssima, que você lê aqui em primeira mão.

ELIS 80 começa no dia 11 e segue até 25 de março, com espetáculos musicais, entrevistas, audições de álbuns, mostra de filmes e visitas guiadas ao espaço dedicado à artista na Casa de Cultura.

O local preserva parte do acervo da cantora desde 2005, ocupa uma sala permanente no segundo andar do prédio (ao lado do famoso quarto de Quintana) e está sendo reformulado para a ocasião (o que, por si só, já é uma baita notícia).

Marcada para o dia 15, a reabertura incluirá a exibição de peças pouco conhecidas do público, entre elas duas imagens históricas da artista com o escritor Caio Fernando Abreu, garimpadas nos arquivos do Delfos - Espaço de Documentação e Memória Cultural da PUCRS.

Elis com Caio Fernando Abreu, em foto rara. Acervo Caio Fernando Abreu /Delfos - Espaço de Documentação e Memória Cultural da PUCRS / Divulgação

Com curadoria da jornalista e pesquisadora musical Bruna Paulin, craque no tema, a programação chancelada pela Secretaria de Estado da Cultura será mais do que uma homenagem a Elis. Vai por mim: será um presente para o público.

É a maior cantora do Brasil. Elis merece. A programação foi pensada para ela. De onde estiver, queremos que ela sinta orgulho. BRUNA PAULIN Curadora da programação

Destaques

Um dos destaques será a participação de luxo da atriz e cantora Laila Garin, que protagoniza o espetáculo Elis, a Musical, em cartaz desde 2013 e visto por mais de 350 mil pessoas.

Laila será a convidada da edição especial do Samba do Quintana em 16 de março (um domingo), apresentando sambas conhecidos na voz avassaladora de Elis (como O bêbado e o equilibrista, Madalena e Tiro ao Álvaro).

Em 17 de março, segunda-feira, data do aniversário da Pimentinha, o público poderá conferir o show Laila Garin canta Elis em um palco montado na Travessa dos Cataventos. Prepare o coração: a intérprete vai apresentar as canções que se tornaram eternas nas versões de Elis, em um show que promete ser catártico.

Elis é uma figura que vai muito além da voz espetacular. Ela segue influenciando gerações. Estamos muito felizes por fazer essa homenagem. GERMANA KONRATH Diretora da Casa de Cultura Mario Quintana e do Departamento de Artes e Economia Criativa do Estado

O repertório incluirá sucessos como Fascinação, Reza, Upa Neguinho, Dois pra lá, dois pra cá, Arrastão, Como Nossos Pais, entre outros. Laila virá acompanhada de Cláudia Elizeu (diretora musical de Elis, a Musical) no piano e de Thais Ferreira no violoncelo.

Clube do Guri

Elis Regina com o radialista Ary Rêgo, apresentador do programa Clube do Guri. Ricardo Chaves / Reprodução

Isso vai ser incrível: os detalhes ainda serão divulgados, mas a programação incluirá o espetáculo Elis, para sempre!, que promete reproduzir o Clube do Guri, programa da Rádio Farroupilha no qual Elis estreou (para refrescar a memória: o Clube foi um programaço de auditório que fez um baita sucesso nas décadas de 1950 e 60).

Subirão ao palco, em 16 de março (um domingo de manhã), na Casa de Cultura, oito meninas de 8 a 13 anos, para uma apresentação especial sob direção musical de Luciano Maia e preparação vocal de Paola Kirst. A ação é do projeto Vozes do Acervo, do Instituto Estadual de Música, da Discoteca Natho Henn e do RS Criativo.

Podcast e cinema

Ao longo do mês de março, haverá ainda gravações de episódios especiais do podcast A História do Disco, de Bruna, seguidas de audições comentadas de grandes álbuns de Elis.

As gravações serão com plateia, nos dias 11, 18 e 25 de março, na sala Luis Cosme (Casa de Cultura). Dois convidados já estão confirmados: os jornalistas Juarez Fonseca, crítico musical que acompanhou Elis desde o início, e Arthur de Faria, biógrafo da cantora.

O mês também reserva um ciclo de cinema dedicado à cantora com destaque para o documentário Elis & Tom, Só Tinha de Ser com Você (de Roberto de Oliveira e Jom Tom Azulay), seguida de visita mediada ao acervo (que se repetirá nos dias 15 e 22).

A programação completa e todos os detalhes das atividades serão divulgados em breve, nos canais da Casa de Cultura Mario Quintana.