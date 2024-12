Onde comer "causa", prato popular do Peru, em Porto Alegre

Premiado em 2024 como o melhor destino gastronômico do mundo pelo World Travel Awards (o Oscar do turismo), o Peru é tendência. Em Porto Alegre, não é diferente. Se você quiser, pode inclusive experimentar uma "causa" peruana autêntica, feita por um chef de Lima, com vista para o Guaíba.

Nunca ouviu falar? Eu te conto.

Causa é o nome de uma refeição muito popular na capital do Peru (lá, você encontra em bares e lancherias, tipo as nossas coxinhas), que lembra uma espécie de torta fria.

A diferença é que a massa é feita de batata amassada temperada com pimenta amarela e limão, e o recheio com carne desfiada e maionese leva uma camada cremosa de abacate. Por cima, ovo e azeitona.

O prato é novidade no Isoj, restaurante nikkei (fusão das culinárias japonesa e peruana) com assinatura do chef limeño Carlos Paredes. Ele vive na Capital com a mulher desde 2021, onde também é sócio do Baozi Asian Street Food, entre outros negócios. Gostou tanto da cidade que até incorporou o "bah" ao vocabulário.

— Desde que conheci Porto Alegre, vi grande potencial. A cidade está aceitando coisas novas e tem muito espaço para a gastronomia sem fronteiras — diz Paredes, que se formou na tradicional escola francesa Le Cordon Bleu, atuou no estrelado Quique Dacosta, em Barcelona, na Espanha, e viajou o mundo cozinhando em 12 países.

Menu renovado

Depois do baque da enchente, Paredes e os sócios gaúchos Josiane Rosa e Julio Quadros reabriram a casa no Cais Embarcadero com um cardápio renovado, mais peruano do que nunca — e a marca ainda ganhará uma filial no BarraShopping Sul no próximo dia 14 de dezembro.

No novo menu, a causa (vendida a R$ 65) é feita com polpa de caranguejo. Vai por mim: é um prato perfeito para quem busca uma iguaria diferente e bem veranil. É azedinha e surpreendentemente leve.

Tem também um ceviche clássico (R$45) com milho vindo do Peru e uma truta defumada com molho chijaukay (R$ 145) imperdíveis.

Se a fome (ou a curiosidade) for maior, a dica é a sequência da casa (batizada de "junjo") no almoço (10 itens por R$ 75) ou no jantar (20 itens por R$ 189), que oferece um pouco de tudo do cardápio.

Para acompanhar, minha sugestão é o pisco sour (R$ 38), a "caipirinha" peruana por excelência. E salud!

Serviço