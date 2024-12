Editora de quadrinhos de Porto Alegre é eleita a melhor do país

Da esquerda para a direita: Lobo, diretor e criador, Samantha Desimon, a samanzuca, e o cartunista Rodrigo Geraldi. Antonio Mainieri / Divulgação

Com a filosofia de publicar histórias "de brasileiros para brasileiros", a Brasa Editora tem sede em Porto Alegre e os quadrinhos como produto principal. Na próxima quarta-feira (11), o grupo recebe o prêmio nacional de melhor editora de quadrinhos do ano em São Paulo.

A premiação integra a 36ª edição do Troféu HQ Mix, que contou com 1,7 mil itens inscritos e 600 obras realizadas em 2023 na área. Foram cinco meses de análise dos inscritos por um júri oficial do evento e a segunda fase envolveu um júri nacional, composto por profissionais dos quadrinhos. Conforme Lobo, editor e fundador da Brasa, a premiação é considerada o Oscar dos quadrinhos brasileiros.

— O legal do HQ Mix é que você tem um corpo de jurados que faz uma pré-seleção e os seus pares, as pessoas do mercado, que votam. E isso é muito legal, muito interessante: você ser reconhecido como uma boa editora, como a melhor do ano, pelos seus pares — afirma.

Além da relevância do título em si, a premiação é importante para a editora porto-alegrense após ter sido atingida pela enchente de maio: estavam prestes a se mudar para uma nova loja na Cidade Baixa, comandada por Samantha Desimon e Rodrigo Geraldi, quando a água tomou conta do bairro. Em tempo recorde, a equipe se organizou e conseguiu preparar o lugar, que atualmente vende HQs e outros livros na Rua José do patrocínio, 611.

Lançamentos e projeções

Depois de lançar Samba — Música Popular em Quadrinhos em novembro, o mês de dezembro vem sendo repleto de eventos para a editora. Diamba — A Utopia, de Daniel Paiva, foi publicado no último dia 1º e Deslizando pro Inferno, livro de estreia do cartunista gaúcho Rodrigo Geraldi, será divulgado na loja da Brasa no próximo dia 21.

Em 18 de dezembro, acontece o lançamento de Crânio de Vidro do Selvagem Digital, primeiro livro que não é de quadrinhos da editora. A obra é um romance de Luiz Eduardo Soares, ambientado no Brasil de 2013, após as jornadas de junho.

Para 2025, Lobo projeta retomar projetos que foram interrompidos por causa da enchente e lançar novas publicações das séries Humor Barato, de Deslizando pro Inferno, e Música Popular em Quadrinhos, entre outros projetos.

Mais informações sobre as obras e sobre a editora podem ser encontradas no site oficial e no Instagram (@brasaeditora).