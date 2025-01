A receita de Ano-Novo de Carlos Drummond de Andrade

Drummond (E) e Mario Quintana na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. Jonathan Heckler / Agencia RBS

No fim dos anos de 1970, Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema que se tornaria famoso — em especial, a cada Réveillon. Com a genialidade que sempre o caracterizou, Drummond poetizou as famosas resoluções de Ano-Novo.

O escritor dá a dica: "não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta", nada disso. Para Drummond, perder tempo com as tais resoluções é bobagem.

Para ter um grande novo ano, diz o poeta, é preciso apenas "fazê-lo novo". "É dentro de você que o Ano Novo cochila e espera desde sempre", ensina o autor.

A seguir, leia os versos na íntegra.

Receita de Ano Novo*

Para você ganhar belíssimo Ano Novo

cor do arco-íris, ou da cor da sua paz,

Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido

(mal vivido talvez ou sem sentido)

para você ganhar um ano

não apenas pintado de novo, remendado às carreiras,

mas novo nas sementinhas do vir-a-ser;

novo até no coração das coisas menos percebidas

(a começar pelo seu interior)

novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota,

mas com ele se come, se passeia,

se ama, se compreende, se trabalha,

você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita,

não precisa expedir nem receber mensagens

(planta recebe mensagens?

passa telegramas?)





Não precisa

fazer lista de boas intenções

para arquivá-las na gaveta.

Não precisa chorar arrependido

pelas besteiras consumidas

nem parvamente acreditar

que por decreto de esperança

a partir de janeiro as coisas mudem

e seja tudo claridade, recompensa,

justiça entre os homens e as nações,

liberdade com cheiro e gosto de pão matinal,

direitos respeitados, começando

pelo direito augusto de viver.





Para ganhar um Ano Novo

que mereça este nome,

você, meu caro, tem de merecê-lo,

tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil,

mas tente, experimente, consciente.

É dentro de você que o Ano Novo

cochila e espera desde sempre.