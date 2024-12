 120 mil famílias ganharão chips de celular com internet para reforçar a comunicação em áreas de risco

Intenção é garantir que mensagens de alerta cheguem a todos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em uma ação inédita, a Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul (Cufa RS), em parceria com o governo do Estado e a TIM, vai dar chips de celular com internet para 120 mil famílias gaúchas.

A iniciativa é uma forma de reforçar a comunicação em áreas de risco, especialmente em um momento crucial para a Defesa Civil, que vem trabalhando para ampliar o volume e alcance dos alertas.

Testada com sucesso no último sábado (30), a ferramenta Defesa Civil Alerta usa a tecnologia cell broadcast para enviar mensagens de emergência aos telefones de pessoas localizadas em regiões ameaçadas por eventos climáticos extremos.

Esses avisos chegam em qualquer aparelho móvel, mesmo que esteja desconectado, mas há também outras formas de comunicação, inclusive com instruções e informações meteorológicas publicadas no site e nas redes sociais do órgão e das demais autoridades envolvidas no sistema de proteção.

Os chips terão 3GB de internet e 100 minutos renovados a cada mês, sem custos, por seis meses. Caso os usuários não usem todos os dados, o excedente será acumulado para o mês seguinte.

A distribuição, segundo a Cufa-RS, também é uma ação de Natal. Os primeiros 120 mil inscritos serão contemplados com entregas já na segunda quinzena de dezembro.

Entre os municípios que receberão o benefício, estão cidades e bairros mapeados pelo RS Seguro. Um exemplo é a vila Farrapos, em Porto Alegre, que integra o RS Seguro COMunidade e foi atingida pela enchente.

As regiões atendidas, contudo, não estarão restritas ao programa. As pessoas que vivem na "mancha" da inundação podem solicitar o benefício pelo site operadoradosul.com.br. Os contemplados irão retirar os produtos em pontos descritos no próprio site ou pelos Correios.

A ação é celebrada (e com razão) pelo coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Chaves Boeira, pelo secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, e pelo secretário-adjunto de Inovação, Ciência e Tecnologia, Sandro Luís Kirst. Como destaca Júnior Torres, líder da Cufa-RS, se trata de uma baita ferramenta de inclusão de grupos vulneráveis.

— O acesso à tecnologia não é apenas uma necessidade básica, mas também uma ferramenta poderosa para manter as famílias conectadas, informadas e capacitadas para superar os desafios do dia a dia — diz Júnior.

Além de ampliar a proteção e a segurança das famílias, a ideia é que a ação permita que recursos antes consumidos com dados sejam redirecionados para necessidades prioritárias, como a compra de alimentos.