A Feira do Livro de Porto Alegre abriu às 10h desta sexta-feira (1°), e eu me apressei para ver como está o evento — e te contar, claro, as primeiras impressões do maior encontro literário da América Latina (veja o vídeo!). É um evento especial, sim, não só pelos 70 anos celebrados em 2024, mas pela retomada depois da enchente.