Começou a intervenção artística que vai transformar a Travessa Araújo Ribeiro, entre as ruas Sete de Setembro e Siqueira Campos, no centro de Porto Alegre, em Travessa Passarinho. Como a coluna antecipou na última segunda-feira (28), a via será uma homenagem ao poeta Mario Quintana e dará continuidade à Travessa dos Cataventos, que corta a Casa de Cultura.