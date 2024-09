Primavera em Porto Alegre é sinônimo de renascimento — com destaque para os ipês que florescem e colorem a cidade. Celebrando a estação das flores e a reconstrução do Estado em um ano marcado pelas catástrofes climáticas, a Exposição de Orquídeas começa na próxima quarta-feira (18). Com entrada franca, o evento reúne feira, competição e palestras no Mercado Público.