A mobilização de Ijuí pela construção de um centro de tratamento do câncer infantil na região deu mais um passo. No início de junho, uma comitiva do Hospital de Clínicas do município (HCI) foi até São Paulo conversar com o escritor e desenhista Maurício de Sousa, pai da Turma da Mônica, para convidá-lo a ser padrinho do projeto. Ele aceitou na hora.