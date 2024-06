Ela tem 27 dias e foi salva por um triz. Ou melhor: pela compaixão de uma menina de três anos. A porquinha Rose — como foi batizada desde que virou xodó no abrigo do Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), em Porto Alegre — é mais um símbolo de resistência nesses dias tão difíceis que temos vivido no Rio Grande do Sul.