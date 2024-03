Da união entre um médico e seus pacientes, nasceu uma ideia que vem contribuindo, desde 2017, para — em municípios dos vales do Sinos e do Caí. A ONG Juntos pela Vida, de Novo Hamburgo, já organizou 15 mutirões com especialistas de diferentes áreas e agilizou atendimento para 2,4 mil pessoas com profissionais como dermatologistas, urologistas, ginecologistas e cardiologistas.