Dois nomes da nova — e estrelada — geração de chefs gaúchos darão início, em abril, a uma série de viagens pelo Rio Grande do Sul para mapear ingredientes para novos menus. Rodrigo Bellora, autor do conceito de “cozinha de natureza”, e Ricardo Dornelles, jovem promessa da gastronomia, farão sua primeira incursão na Costa Doce. A região do Extremo Sul abrange 20 municípios, banhados pela laguna dos Patos, o Guaíba e as lagoas Mirim e Mangueira.