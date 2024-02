O cara aí da foto acima é o chef Rodrigo Bellora. O bento-gonçalvense sorri, orgulhoso das conquistas na última temporada. É que o seu restaurante, o Valle Rustico, que fica logo ali no Vale dos Vinhedos, alcançou a 17ª posição no ranking Exame Casual, em 2023, que elenca anualmente os 100 melhores do Brasil. Baita destaque, porque o restaurante figura entre o seleto grupo dos 20 melhores do país (dentre estes, aliás, poucos de fora da região Sudeste).