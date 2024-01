Neste domingo (28), a partir das 15h, vai rolar um show que promete ser à flor da pele. O Tributo Cristian Rigon, na UFF Bier, vai reunir músicos que compartilharam do palco ao lado do guitarrista caxiense que morreu em 14 de fevereiro do ano passado, aos 46 anos. Quem organiza o evento é o filho do Cristian, Caio Rigon.