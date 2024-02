Com 132 degraus, a Escadaria 14 de Outubro, com uma das vistas mais bonitas do município Guaíba, de frente para o famoso lago, ganhou um projeto artístico. A estrutura está passando por um processo de revitalização (veja acima) e receberá imagens criadas a partir de mosaicos (abaixo), que irão retratar fatos históricos da Revolução Farroupilha.