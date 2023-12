Em sua 6ª edição, a Street Expo Photo será realizada pela primeira vez no píer da Usina do Gasômetro, em Porto Alegre, a partir das 16h deste sábado (9). Com 90 fotógrafos do Brasil e do Exterior e curadoria de Marcos Monteiro e Marcos Varanda, o evento vai homenagear um mestre da fotografia gaúcha: o porto-alegrense Luiz Carlos Felizardo.