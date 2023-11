Nesta quinta-feira (2), às 17h, na Feira do Livro de Porto Alegre, Iotti autografa "Radicci 4", livro de tirinhas com mais de 200 desenhos (e diversão garantida). A obra marca o aniversário do “colono raiz” mais querido dos quadrinhos, que, como diz o criador, “está há 40 anos enchendo linguiça”.