Fim de ano é quase sempre assim, inflação de shows em Porto Alegre. Mas não lembro de tantos como neste novembro: anotei cerca de 150 nos palcos da cidade. E nesta sexta começam os três dias do POA Jazz Festival. Tem público para tudo? Parece que sim, não ouvi reclamações. No meio disso, e ainda da abertura do Memorial da Ospa, e do Turá Festival, fui mobilizado para participar em Florianópolis do 6°Tum Festival (9 a 12), e em Pelotas da retomada do Acorde Brasileiro – Encontro Nacional de Músicas Regionais (16 e 17). Vou compartilhar algumas linhas sobre estes dois.