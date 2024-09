Cobrança por estruturas temporárias da Copa de 2014 no Beira-Rio tem novo réu

Uma década depois da realização de cinco jogos pela Copa do Mundo de 2014 em Porto Alegre, o processo que apura quem deve pagar pelas estruturas temporárias montadas no entorno do estádio Beira-Rio passou a ter um novo réu. Por decisão da juíza Josiane Caleffi Estivalet, o Comitê Organizador Brasileiro (COB) foi incluído no polo passivo da ação.