Após enchente, governo do RS não sabe quantas estações que monitoram chuva e rios estão em funcionamento

Ao mesmo tempo em que está investindo em um novo radar meteorológico no Rio Grande do Sul, o governo do Estado ainda não conseguiu mensurar os estragos causados nas estações hidrometeorológicas após a enchente de maio. São estas unidades que trazem informações sobre a quantidade de chuva e nível dos rios e que permitem que ações sejam realizadas para proteger a população em caso de situações climáticas adversas.