Utilizado como rodoviária informal para viagens para fora do Rio Grande do Sul, o posto de combustível Graal Rota 80, na freeway, não é mais um ponto de embarque e desembarque de passageiros. As empresas Santo Anjo e Eucatur foram notificadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e cumpriram a decisão nesta sexta-feira (17).