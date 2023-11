Levado mais uma vez por seu piloto automático, que entra em ação sempre que os gatos gordos de Brasília se veem diante de alguma dificuldade, o governo Lula acaba de passar um novo recibo. O Ministério da Justiça enrolou-se num caso de convívio amistoso com o crime organizado. Uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo revelou que a mulher do chefe do Comando Vermelho no Amazonas foi recebida duas vezes na sede do ministério por dois secretários e dois assessores de Flávio Dino.