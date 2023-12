A escravidão moderna, conhecida pelo eufemismo "condições análogas à escravidão", ainda é recorrente no Brasil do século 21. É o que mostra levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), revelado nesta quarta-feira (20) pela agência de dados Fiquem Sabendo (especializada em Lei de Acesso à Informação). A pesquisa mostra que 1,4 mil pessoas foram resgatadas de situações deploráveis nos seus empregos, neste ano.