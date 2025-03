Ao menos um lateral-direito e um substituto para Alan Patrick devem chegar. Jefferson Botega / Agencia RBS

Não dá para se enganar.

Claro que o título do Gauchão deve ser muito comemorado, mas a impressão deixada no Clássico é de que o Inter, melhor arrumado e feliz da vida, ainda está abaixo de alguns favoritos do Brasileirão.

Se quiser entrar na rota do título, o Colorado terá que se reforçar com um lateral-direito e, principalmente, um reserva ou alguém para dividir tarefas com Alan Patrick.

