Doze fatos que marcaram o agro em 2024, alternativas saudáveis para o final de ano e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

O último Campo e Lavoura de 2024 entra em retrospectiva e traz 12 fatos que marcaram o ano no agronegócio. Também no clima de festas, traz dicas saudáveis para a ceia de Ano Novo. Esses e outros assuntos estão no programa deste domingo (29). Perdeu o episódio na Rádio Gaúcha? Ouça aqui: