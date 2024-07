Que ações seguem no RS mesmo com a conclusão do foco da doença de Newcastle

A comunicação à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) do encerramento do foco da doença de Newcastle no Rio Grande do Sul é um passo importante para a retomada de mercados ainda com restrições às exportações. Não coloca, no entanto, o ponto final nas ações de vigilância, que se mantêm na zona de restrição, em um raio de até 10 quilômetros do registro, em aviário comercial de Anta Gorda no Vale do Taquari.