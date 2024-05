O que começou como uma ação em Pelotas, na zona sul do Estado, ganhou força e transformou-se em movimento, que chegou à Capital e à Região Metropolitana. O Drenar RS, que reúne produtores, entidades e empresas, tem viabilizado o uso de bombas de lavouras de arroz para fazer a retirada da água das cheias. No momento, dois pontos estão com o sistema operando: um no Aeroporto Internacional Salgado Filho e outro em Novo Hamburgo. Os equipamentos são colocadas à disposição, e a indicação do local em que serão instalados vem sendo feita conforme a orientação recebida das prefeituras, explica Anderson Belloli, diretor jurídico da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado (Federarroz-RS) — a entidade vem coordenando as ações.