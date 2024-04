À medida que avança a colheita das lavouras de verão no Rio Grande do Sul, a janela de tempo até o plantio da safra de inverno vai ficando mais curta. O que significa que o tempo de decisão também vai ficando menor. E se o tamanho da área a ser destinada ao trigo, principal cultura da estação, é incerto, uma certeza há. A de que não será possível repetir a marca de 2023, quando 1,52 milhão de hectares foram plantados. O motivo para essa afirmação está, literalmente, na origem do ciclo. Faltam sementes para se chegar a esse número.